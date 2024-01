Deutsche Bank Research belässt Renault auf 'Hold' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Mitte Februar anstehenden Zahlen dürften für das vergangene Quartal eine im Jahresvergleich leicht rückläufige Umsatzentwicklung belegen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für 2024 dürfte der Autobauer - ähnlich wie vor einem Jahr für 2023 - eine Marge von mindestens sechs Prozent in Aussicht stellen. Den Rückenwind durch teurere neue Modelle dürften die allgemeine Entwicklung der Verkaufspreise sowie Währungseffekte allerdings teilweise zunichtemachen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 15:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.