Deutsche Bank Research belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten des Energiekonzerns für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Diese habe positiv überrascht und sei beeindruckend, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der wichtigste Kurstreiber für die Aktien bleibe aber der Kapitalmarkttag im November. Dann werde RWE eine neue mehrjährige Segmentprognose veröffentlichen, die zeigen dürfte, dass die Profitabilität der Geschäftsfelder Wasserkraft, Biomasse und Gas deutlich über den Erwartungen läge./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:52 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.