Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 63 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die endgültigen Resultate des Sportartikelherstellers seien nach den bereits im Januar vorgelegten Eckdaten im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei nicht überraschend. Das Unternehmen kehre zu einer positiven Gewinndynamik zurück. Daher sieht der Experte für die Aktie enormes Potenzial./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 07:58 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.