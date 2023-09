Deutsche Bank Research belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Das erste Geschäftsquartal des Softwarekonzerns sei saisonal bedingt unbedeutsam und dürfte auch relativ ereignislos ausgefallen sein, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Branchenkenner rechnet mit keinen größeren Überraschungen im Vergleich zu den Prognosen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.