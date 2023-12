Deutsche Bank Research belässt Novo Nordisk auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 775 dänischen Kronen belassen. Der Wettbewerber Lilly betrete den Markt für Appetitzügler mit seinem Medikament Zepbound zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wertete die ersten Zahlen einer unabhängigen Umfrage aus, die klar Gegenwind für den dänischen Hersteller ergeben hätten. Dies unterstreiche die Sorgen, dass Zepbound den größeren Marktanteil erobern könnte. Der Experte bleibt aber auch für Novo Nordisk weiter zuversichtlich, unter anderem wegen der anhaltend ungestillten Nachfrage in den USA./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.