Deutsche Bank Research belässt Novo Nordisk auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 775 dänischen Kronen belassen. Studiendaten des Wettbewerbers Eli Lilly zeigten, dass sein Wirkstoff Tirzepatide im Kampf gegen Fettleibigkeit ein potenter Wettbewerber für die Produkte der Dänen werden dürfte, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Liefersituation am Markt aber ohnehin eng sei und die Blicke am Markt sich bereits auf die Mittel der nächsten Generation richteten, seien die Studienergebnisse nur eine leicht negative Nachricht für Novo Nordisk./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 07:30 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.