Deutsche Bank Research belässt Morphosys auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Morphosys nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer aktualisierten Finanzprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Es sei nicht besonders klar, inwiefern diese die Präsentation vorläufiger Geschäftszahlen rechtfertige, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber vielleicht sei es dem Wirkstoffforscher angesichts der jüngsten Herausforderungen ein Anliegen gewesen, einige teilweise positive Nachrichten hervorzuheben./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 06:57 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.