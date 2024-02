Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis und der freie Barmittelfluss seien im zweiten Geschäftshalbjahr besser als erwartet ausgefallen, Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe dem Reifenhersteller völlig überraschend ermöglicht, einen Aktienrückkauf anzukündigen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 07:14 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.