Deutsche Bank Research belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham schrieb am Donnerstag in einer ersten Reaktion von einem soliden Zwischenbericht der Fluggesellschaft. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um drei Prozent über der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung. Der Oktober sei gut verlaufen und die Signale für das Weihnachtsgeschäft seien ebenfalls gut./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 08:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.