Deutsche Bank Research belässt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel 410 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Das Gewinnwachstum (EPS) beim Konsumgüterkonzern sollte den Gesamtmarkt in den nächsten zwölf Monaten immer noch deutlich übertreffen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch kurzfristig bleibe die Datenlage weiter stark. Das Unternehmen erziele trotz der stark anziehenden Preise ein beeindruckendes Absatzwachstum./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.