Deutsche Bank Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie den überraschend starken freien Barmittelfluss. Der Dividendenvorschlag dürfte aber im Rahmen der Erwartungen ausfallen. Auch das bereinigte Betriebsergebnis des Staplerherstellers sei im Schlussquartal weitestgehend wie gedacht ausgefallen, während das Nettoergebnis durch einige Sondereffekte beeinflusst worden sei./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 06:50 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.