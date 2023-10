Deutsche Bank Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Gabelstabler-Herstellers belegten, dass das Nettoergebnis durch überraschend hohe Finanzaufwendungen und temporär höhere Steuern belastet worden sei, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vom Management erwähnten Signale für eine Geschäftsabkühlung sollten nicht überraschen, hätten die Aktie aber trotzdem unter Druck gesetzt. Er sei derweil für das operative Ergebnis (Ebit) 2023 und insbesondere 2024 optimistischer als der Markt./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:23 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.