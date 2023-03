Deutsche Bank Research belässt K+S auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese habe sich angesichts der Erwartung einer wieder steigenden Nachfrage recht zuversichtlich zu den Geschäftsaussichten des Salz- und Düngerherstellers geäußert, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sei allerdings etwas vorsichtiger und gehe von weiter schwächelnden Preisen aus. Die Aktie hält sie für angemessen bewertet./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.