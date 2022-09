Deutsche Bank Research belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Lieferando-Mutter wolle beim bereinigten operativen Ergebnis bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus dem roten Bereich kommen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wäre früher als bisher erwartet und dürfte der Aktie einen Schub geben./jcf/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 06:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.