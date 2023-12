Deutsche Bank Research belässt Ionos auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Medien- und Online-Sektor sei aus dem Gröbsten noch nicht heraus, schrieb ein Analystenteam um die für Ionos zuständige Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Experten verwiesen auf Konjunkturrisiken, die den Konsum einschränken könnten, wobei mögliche Zinssenkungen dem entgegenwirken könnten. Ionos ist derweil ein "Top Pick" wegen finanzieller Widerstandskraft gegen konjunkturelle Schocks./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 05:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.