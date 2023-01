Deutsche Bank Research belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Da die Veröffentlichung im Vorfeld angekündigt worden sei, rechne er mit keinen größeren Abweichungen von den Konsensprognosen, da dies wohl eine Ad-hoc-Meldung ausgelöst hätte, schrieb Analyst Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er geht zudem davon aus, dass der Modekonzern erst mit der Veröffentlichung endgültiger Zahlen im März einen konkreteren Ausblick auf 2023 geben wird./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 13:07 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.