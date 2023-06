Deutsche Bank Research belässt H&M auf 'Buy' - Ziel 160 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie der Textilkette H&M auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen belassen. Die Achterbahnfahrt der Aktie dürfte weitergehen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe Risiken für die im laufenden Quartal erwarteten Fortschritte bei der Bruttomarge. Die Frühjahrs- und Sommersaison sei aber erst halb durch, weshalb es für den Alarmknopf noch zu früh sei. Cochrane geht für das laufende Quartal nicht mehr von einer wachsenden, sondern einer stagnierenden Umsatzentwicklung auf Basis konstanter Wechselkurse aus und ist damit nach eigener Aussage etwas vorsichtiger als er Marktkonsens. Seine gesenkten Ergebnisschätzungen (EPS) lägen für 2024 aber immer noch über den Konsensprognosen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.