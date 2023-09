Deutsche Bank Research belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 1700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Anleger hätten sich zuletzt ausschließlich mit den Rechtsstreitrisiken im Zusammenhang mit Zantac beschäftigt, doch fundamental für den Anlagehintergrund blieben die langfristigen Aussichten mit HIV-Medikamenten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Veranstaltung des Pharmakonzerns dazu sei den ursprünglichen Erwartungen nicht ganz gerecht geworden, weshalb der Markt nun bis zur zweiten Jahreshälfte 2024 auf Neuigkeiten für Produkte der nächsten Generation warten müsse. Doch er sehe die Aktie angesichts des Wandels von oral einzunehmenden hin zu injizierbaren Medikamenten und des Erfolgs eines RSV-Impfstoffs positiv./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 06:58 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.