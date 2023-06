Deutsche Bank Research belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 1700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die GSK-Aktie nach der EU-Zulassung eines Impfstoffs des Pharmaunternehmens gegen den RS-Virus bei älteren Menschen auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 1700 Pence. Die eindeutige Präferenz der Ärzte für den Impfstoff Arexvy gegenüber dem Vakzin Abrysvo des US-Konkurrenten Pfizer spiegele auch seine eigene Sichtweise auf die Datensätze wider, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eindeutig positiv für den britischen Pharmakonzern seien zudem die geplanten Verschreibungsmengen und der Zeitrahmen für die Marktentwicklung./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 06:42 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.