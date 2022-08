Deutsche Bank Research belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Alles in allem habe der Flughafenbetreiber die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andy Chu in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Unternehmen profitiere von der Erholung des Flugverkehrs. Für den Sommer sehe es für die Branche gut aus. Allerdings müsse man sich über die Auswirkungen eines konjunkturellen Abschwungs auf die Passagierzahlen Sorgen machen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 06:19 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.