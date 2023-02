Deutsche Bank Research belässt Flutter auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Flutter Entertainment":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 16116 Pence belassen. Nach der Ankündigung des Glücksspielkonzerns, eine zusätzliche Börsennotierung in den USA zu erwägen, werde nun ein umfassender Konsultationsprozess mit den Aktionären durchgeführt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Falls die Antwort positiv ausfällt, rechnet der Experte mit einer Abstimmung der Aktionäre etwa zur Jahreshauptversammlung im April. Für die zusätzliche Börsennotierung, die gegen Ende 2023 eingeführt werden solle, wäre eine Zustimmung von 75 Prozent erforderlich./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.