Deutsche Bank Research belässt Ericsson auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ericsson auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 schwedischen Kronen belassen. Die Aktien des Telekomausrüsters seien schon stark gefallen, sodass es hier nur noch wenig Raum nach unten geben könnte, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien sie auch noch kein Kauf, da die Gewinnerwartungen des Marktes immer noch zu hoch seien./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 06:43 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.