Deutsche Bank Research belässt Deutsche Post auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Post auf "Buy" belassen. Angesichts anhaltender Sorgen über sich wieder normalisierende Renditen und die Konjunkturentwicklung bleibe die Investorenstimmung für Logistiktitel vorsichtig, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen bei der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen spiegelten einen unterschiedlich starken Optimismus wider. Der Chef der Deutsche-Post-Sparte DHL Express habe sich zuversichtlich geäußert und zum Jahreswechsel einen Tiefpunkt ausgemacht. Die Branchenvertreter Deutsche Post, DSV und Kuehne + Nagel empfiehlt Chu weiter mit "Buy"./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.