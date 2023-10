Deutsche Bank Research belässt Continental AG auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental in einem Ausblick auf das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Trends beim Autozulieferer und Reifenproduzenten dürften im Berichtszeitraum weitestgehend mit den Jahreszielen übereinstimmen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Autogeschäft sollte sich die Marge entsprechend des Prognosekorridors verbessert haben, während die Reifensparte sich weiterhin am oberen Ende der Bandbreite bewegen dürfte. Der Experte sieht daher kaum Risiken, dass sich an den Jahreszielen etwas ändern könnte./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.