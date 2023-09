Deutsche Bank Research belässt Compugroup auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Compugroup nach Aussagen vom Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Veranstaltung unter anderem mit dem Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz habe eher informativen Charakter gehabt und wenige Finanzzahlen enthalten, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter habe sich zuversichtlich für die Zukunft gezeigt./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.