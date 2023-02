Deutsche Bank Research belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Resultate der spanischen Bank im Schlussquartal seien etwas besser als erwartet ausgefallen und untermauerten die gute Dynamik, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2023 erscheine optimistisch, auch wenn es bislang dazu nur wenig Details gebe./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 06:36 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.