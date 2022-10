Deutsche Bank Research belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Vorabbericht zum dritten Quartal sei etwas merkwürdig angesichts eines besseren operativen Ergebnisses und lediglich bestätigter Jahresziele, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der damit implizierte Ergebnisrückgang im vierten Quartal sei aber für den Markt wohl keine Überraschung./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.