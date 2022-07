Deutsche Bank Research belässt Auto1 auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Zwar sei die Zahl der verkauften Fahrzeuge gestiegen, habe aber ihre Schätzung leicht verfehlt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen lobte sie das Rohergebnis je Fahrzeug (GPU) im Privatkundensegment Autohero des Online-Gebrauchtwagenhändlers, das nahe dem 1000-Euro-Ziel und damit überraschend stark ausgefallen sei./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 06:46 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.