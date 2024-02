Deutsche Bank Research belässt Akzo Nobel auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Farben- und Lackehersteller habe sich bei der Veranstaltung grundsätzlich positiv geäußert, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lobte den verstärkten Fokus des Unternehmens auf Preise sowie auf die eigenen Stärken und Schwächen. Die kürzlich veröffentlichten Ziele seien zwar konservativ, sollten aber mit der Zeit dem Management zu mehr Glaubwürdigkeit verhelfen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 07:14 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.