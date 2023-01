Deutsche Bank Research belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

Finanztrends Video zu AIXTRON SE



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe zwar erklärt, dass im Dezember zunächst nur erste Exportlizenzen eingetroffen seien, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürften Umsätze ins Jahr 2023 vertagt werden. Insofern dürfte 2022 nur das untere Ende seiner Umsatzprognose erreicht werden. Allerdings sieht der Experte keine strukturellen Veränderungen in der Geschäftsdynamik./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.