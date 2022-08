Deutsche Bank Research belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2070 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2070 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe zwar ein beeindruckendes Wachstum erzielt, doch seien die Erwartungen am Markt unrealistisch hoch gewesen, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine klare Kommunikation des Managements hätte aber den Kurseinbruch infolge der Quartalsbilanz verhindern können./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:42 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.