Deutsche Bank Research belässt ABB auf 'Hold' - Ziel 33 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Industriekonzerns ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Nach dem starken Auftragseingang im ersten Halbjahr sollte sich die Geschäfstentwicklung im dritten Quartal abgeschwächt haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Zahlenvorlage am 18. Oktober. Er bleibe aus Bewertungsgründen bei seinem Anlagevotum und präferiere weiter die Konkurrenten Siemens und Schneider Electric./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 06:57 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.