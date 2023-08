Delignit: Starke Zahlen und günstige Bewertung

Laut SMC-Research habe die Delignit AG starke Halbjahreszahlen gemeldet. Die Gesamtjahresprognose, die ein deutlich zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht stellt, erscheint nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski gut erreichbar. Auch die weiteren Perspektiven bezeichnet SMC-Research als überzeugend und sieht für die Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial.

Nach den sehr starken Zahlen für 2022 habe Delignit auch mit dem Halbjahresbericht 2023 überzeugt. Gegenüber dem – schwachen – Vorjahreszeitraum sei der Umsatz um die Hälfte auf 48,2 Mio. Euro gesteigert worden, während das Ergebnis dreistellig gewachsen sei: Das EBITDA habe sich um 137 Prozent auf 4,5 Mio. Euro, das EBIT um 360 Prozent auf 3,3 Mio. Euro und der Halbjahresüberschuss um 513 Prozent auf 2,2 Mio. Euro erhöht. In diesen Zahlen spiegele sich die Kombination aus hohen und vor allem beständigen Abrufen aus den bestehenden Serienlieferverträgen und aus den in Reaktion auf die steigenden externen Kosten umgesetzten Preiserhöhungen wider.

Auf Basis der Halbjahreszahlen habe Delignit die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und strebe weiterhin ein 17-prozentiges Umsatzwachstum auf 88 Mio. Euro und ein gleichstarkes EBITDA-Wachstum an. Angesichts der in den ersten sechs Monaten bereits erreichten Werte wirke diese Prognose etwas konservativ, doch Delignit verweise auf die sehr starke Vergleichsbasis aus dem zweiten Halbjahr 2022, die unsichere Marktlage und die aus der sehr hohen Kapazitätsauslastung resultierenden Kostenrisiken. Um die Kapazitäten perspektivisch auszuweiten, solle in den nächsten Jahren verstärkt in die Sperrholzproduktion investiert werden, wofür im Juli eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt worden sei.

Angesichts der von Delignit aufgeführten Unsicherheiten haben die Analysten von SMC-Research ihre Umsatzschätzung für 2023 trotz der starken Halbjahreszahlen unverändert gelassen und erwarten weiter 90,0 Mio. Euro, wobei sich die Ergebnisschätzung durch die Aktualisierung der Aufwandsquoten minimal auf 8,1 Mio. Euro erhöht habe. Zugleich habe man aber in Reaktion auf die angekündigten Investitionen und die damit eingeleitete Beseitigung bestehender Wachstumshemmnisse die Wachstumsschätzungen für die nächsten Jahre etwas angehoben.

Dass das Kursziel dennoch von 10,70 auf 10,00 Euro leicht gesunken sei, liege an dem Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung. Gleichwohl sehen die Analysten für die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein Verdopplungspotenzial und bekräftigen das bisherige Urteil „Buy“. Die konjunkturellen Risiken seien zwar vorhanden, doch man sehe Delignit in einer sehr guten Verfassung, um damit umzugehen. Mittel- und langfristig überzeuge das Unternehmen ohnehin mit exzellenten Perspektiven, zumal die jüngste Innovation in Richtung von 3D-Systemlösungen aus Buchenholz das adressierbare Marktpotenzial erheblich vergrößern könnte, so SMC-Research.

