DZ senkt fairen Wert für Thyssenkrupp auf 5,30 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Quartal von 7,50 auf 5,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit erneuten Abschreibungen und revidierten Prognosen könne der Start in das neue Geschäftsjahr nicht überzeugen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Verkauf oder ein Teilverkauf von Steel Europe verzögere sich und ein Erfolg bleibe unklar. Optimistischer gibt sich der Experte für eine Ausgliederung von Marine Systems, wo er mit einem Einstieg des Bundes rechne. Fortschritte bei der Portfolio-Optimierung könnten der Aktie wieder Rückenwind verleihen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 15:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 16:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.