DZ senkt fairen Wert für Drägerwerk auf 34 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 37 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) sei der neue Medizintechnik-Megatrend, schrieb ein Analystenteam um Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie des Instituts. Unter den Unternehmen dürften Siemens Healthineers, Philips und ihre Top-Empfehlung Carl Zeiss Meditec am stärksten davon profitieren. Drägerwerk setze diese Technologie bislang in seinen Produkten noch nicht ein./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 12:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 12:41 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.