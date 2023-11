DZ belässt Deutsche Telekom auf 'Kaufen' - Fairer Wert 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Dividenden-Bekanntgabe auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 25 Euro belassen. Die Auszahlung in Höhe von 0,77 Euro je Aktie entspreche der aktuellen Konsenserwartung, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus sei ein bis zu 2 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm in Aussicht gestellt geworden. Dies sei bislang von der Breite der Investoren eher nicht erwartet worden./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 15:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 15:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.