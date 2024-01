DZ Bank startet SMA Solar mit 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat SMA Solar mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 64 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Wandel des Wechselrichter-Herstellers zum Systemanbieter erhöhe die Resilienz des Geschäftsmodells, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. SMA sei mit seinem Produkt- und Lösungsportfolio sowie der angestrebten Verdoppelung seiner Kapazitäten am Hauptstandort ideal aufgestellt, um vom strukturellen Wachstum des globalen Wechselrichter-Marktes zu profitieren. Er sieht in dem aktuellen Kursniveau eine gute Einstiegsgelegenheit./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 10:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 11:03 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.