DZ Bank senkt fairen Wert für Zalando auf 26 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Finanztrends Video zu Zalando



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 38,00 auf 26,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Handelsverband Deutschland habe seine Wachstumsprognose für den deutschen Onlinehandel gesenkt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zalando agiere weiterhin in einem von hoher Wettbewerbsintensität und Kaufzurückhaltung geprägten Marktumfeld. Die Zahlen zum zweiten Quartal dürften entsprechend verhalten ausfallen./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.