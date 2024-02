DZ Bank senkt fairen Wert für Zalando auf 21 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando vor einem am 13. März erwarteten Strategie-Update von 23 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass der Online-Modehändler über neue, auch KI-gestützte Technologien, ein erweitertes Logistikangebot sowie eine veränderte Sortimentspolitik und Kundenansprache informieren wird. Impulse für steigende Konsensschätzungen verspricht er sich dabei nicht. Eine Rückkehr des Bruttowarenvolumens zu zweistelligen Wachstumsraten sei auch bei einer Verbesserung des Konsumklimas nicht zu erwarten./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 11:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 11:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.