DZ Bank senkt fairen Wert für Unilever auf 4300 Pence - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Unilever von 4325 auf 4300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe sowohl mit den 2023er-Zahlen als auch mit der Prognose für 2024 die Erwartungen des Marktes erfüllt, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem sich normalisierenden Konsum-Umfeld sei Unilever dabei, seine Wachstumspläne konsequent umzusetzen. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht der Analyst die Aktie noch als "Halte"-Position, erkennt aber mittelfristiges Potenzial für eine Kehrtwende./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 16:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 16:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.