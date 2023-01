DZ Bank senkt fairen Wert für Tesla auf 170 Dollar - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 190 auf 170 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die vorgenommenen Preissenkungen in China dürften zwar den Wachstumspfad bei den Auslieferungen unterstützen, jedoch negative Auswirkungen auf die operative Marge im ersten Halbjahr 2023 nach sich ziehen, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 17:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 17:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.