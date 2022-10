DZ Bank senkt fairen Wert für Südzucker auf 13,75 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 14,50 auf 13,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dank Ethanol sei der Zweitquartalsbericht besser als erwartet gewesen, Dies schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Vorteil im Ethanol-Geschäft durch abgesicherte Einkaufspreise neige sich aber dem Ende zu. Er bleibt aus Mangel kurzfristiger Kurstreiber an der Seitenlinie./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 09:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 09:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.