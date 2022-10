DZ Bank senkt fairen Wert für Software AG - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal von 24 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Software-Konzern habe leicht enttäuscht, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wenn nicht "alles passt", könnte das vierte Quartal auch noch einmal negativ u?berraschen. Hinzu kämen Fragezeichen, was den Ausblick für das kommende Jahr betrifft, der wahrscheinlich im Januar veröffentlicht werde. So könnten sich mit Blick auf 2023 Bilanzrisiken durch Goodwill-Abschreibungen eröffnen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 14:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 14:48 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.