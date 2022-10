DZ Bank senkt fairen Wert für Siemens Healthineers - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) sei der neue Medizintechnik-Megatrend, schrieb ein Analystenteam um Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie des Instituts. Unter den Unternehmen dürften Siemens Healthineers, Philips und ihre Top-Empfehlung Carl Zeiss Meditec am stärksten davon profitieren. Healthineers nutzte die Technologie schon und liege dabei in technologischer Hinsicht ganz vorne. Der faire Wert wurde vor allem wegen der gestiegenen Marktzinsen reduziert./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 12:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 12:41 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.