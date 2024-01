DZ Bank senkt fairen Wert für RWE auf 46 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach vorläufigen Jahreszahlen von 51 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten Licht und Schatten enthalten, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei das erneute Rekordergebnis für 2023 von der Reduzierung der 2024er-Ziele überschattet worden. RWE besitze aber mit der soliden Bilanz, seiner Pipeline und der guten Diversifikation auf regionaler Ebene und hinsichtlich der Produkte eine starke Basis für langfristig profitables Wachstum. Die Essener könnten sowohl von Marktengpässen als auch von Megatrends im Bereich der Alternativen Energien profitieren./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / 15:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 15:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.