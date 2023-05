DZ Bank senkt fairen Wert für Puma SE auf 62 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE von 64 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelhersteller könne sich "den schwierigen Marktbedingungen in Nordamerika nur bedingt entziehen", dürfte im laufenden Geschäftsjahr aber ein achtprozentiges Umsatzwachstum sowie ein operatives Ergebnis (Ebit) auf Vorjahresniveau erzielen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der günstigen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie attraktiv./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 16:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 16:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.