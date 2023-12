DZ Bank senkt den fairen Wert für Pfizer auf 33 Dollar - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfizer von 39 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Elmar Kraus passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an den Ausblick des Pharmakonzerns für 2024 an. Die Prognose infolge der abgeschlossenen Seagan-Übernahme habe den Markt zwar enttäuscht, doch sollten die inzwischen sehr niedrigen Erwartungen an Umsatz und Ergebnis leicht zu übertreffen sein./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 10:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 10:26 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.