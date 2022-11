DZ Bank senkt fairen Wert für Norma Group auf 18 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der Norma Group von 21 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem Autozulieferer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal. Norma befinde sich auf gutem Weg, den reduzierten Ausblick 2022 zu erreichen. Reigber rechnet in Kürze mit einem neuen Konzernchef, der dann verloren gegangenes Anlegervertrauen zurückgewinnen müsse./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 10:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 10:09 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.