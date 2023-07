DZ Bank senkt fairen Wert für Lufthansa auf 13 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 14 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Tourismusbranche erhole sich vom Covid-19-Einbruch, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten blieben positiv und die Reiselust hoch. Die Lufthansa sei eine Profiteurin hoher Ticketpreise. 2023 sei erstmals wieder eine Dividendenzahlung möglich. Mit dem gesenkten Kursziel orientierte er sich an gesunkenen Bewertungen anderer Fluggesellschaften./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 15:07 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.