DZ Bank senkt fairen Wert für Krones auf 135 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Zahlen von 138 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte vor allem die starke Auftragslage und findet die Netstal-Übernahme strategisch positiv. Das neue Kursziel rechtfertigte der Experte mit angepassten Parametern in seinem Bewertungsmodell./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 14:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 15:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.